昨年12月17日に胃がんを宣告され、8月29日に肝臓への転移が見つかり再発したことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（35）が17日、自身のインスタグラムを更新。3回目の抗がん剤投与が始まったことを明かした。「3回目の抗がん剤がスタート」と記し、病院のベッドでの様子を投稿。「手術したばかりなこともあり、傷口がめちゃくちゃ痛い」と明かした。「あと何クール続くのかなんて、医者にもわか