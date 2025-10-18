記者会見するIMFのゲオルギエワ専務理事＝17日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は17日、米ワシントンで記者会見し、中国によるレアアース（希土類）の輸出規制は「世界経済の成長に重大な影響を及ぼす」と懸念を示した。トランプ米政権と「緊張を緩和する合意を強く望む」と強調した。これに先立ち、IMFは運営方針を決める会合を開き「世界的な不均衡に対処するため協力す