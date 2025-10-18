リアルに笑えないエピソード。さらば青春の光の森田哲矢が10月17日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、仲良し芸人のクズ行動を暴露した。【映像】共演女性がドン引きした表情この日はザ・ギースの尾関高文とお見送り芸人しんいちがVTRで登場。森田らは宮城県・マルハン名取店で行われた2人のパチンコ実戦をスタジオで見守った。番組冒頭、2人とさらば青春の光とは、仲がいいと紹介されると、森田は「ホント、2文字で言う