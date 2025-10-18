¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¡Ê51¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤¬10ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¤Ï¤·¤Î¤¨¤ß¡¢¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¡¦Ä¹½÷¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤·¤Î¤Ï2009Ç¯1·î1Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹ËÅç¶¿ÂÀÏº¡Ê52¡Ë¤È·ëº§¡£2015Ç¯10·î16Æü¡¢41ºÐ¤Î¤È¤­¤ËÄ¹½÷¡¦¤ª¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ª¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø±à¤Çº½Í·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¤ò°û¤ó¤Ç¤¤