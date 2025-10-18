¢£Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÍ½Áª²ñ¡Ê18Æü¡¢Åìµþ¡¦Î©Àî»Ô¡ËÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ê2025Ç¯1·î2¡¢3Æü³«ºÅ¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ±û³Ø±¡Âç¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¢»³Íü³Ø±¡Âç¤Ê¤É¾å°Ì10¹»¤¬¡È¿·½Õ¤ÎÈ¢º¬Ï©¡É¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£11°Ì¤ÎË¡À¯Âç³Ø¤Ï¤ï¤º¤«17ÉÃº¹¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ½Ð¾ìÏÈ¡Ö10¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢½Ð¾ì42¥Á¡¼¥à¤Î·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÍ½Áª²ñ¡£¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê21.0975?¡Ë¤Îµ÷Î¥¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¤Î³êÁöÏ©