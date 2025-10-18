クルマの色は「人の温もり」重視になっていく？ドイツの化学メーカーBASFが2025年10月、毎年恒例となっている「自動車カラートレンド予測」の2025-26年版を発表。横浜市にあるBASFコーティングスジャパンの工場で15日に記者向け説明会が行われました。【何色っていうのコレ…？】これがアジアで流行りそうな「最新ボディ色」です（写真で見る）カラートレンド予測は、今後3〜5年ほどの間に起こる社会の変化や技術の進展などを