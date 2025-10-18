大阪府・門真市の店舗前で7日、観葉植物を勝手に切り取り、持ち去る人物がカメラに捉えられた。犯人は枝切りばさみのような道具で植物の枝を切断。葉の部分を持ち去ったという。植物は店主が夫から貰ったプレゼントで、分別がない犯行に店主は怒りをあらわにしている。夜の商店前に現われた植物ドロボー大阪府・門真市で10月7日午後8時頃に撮影されたのは、自転車で乗り付けてきた人物が店の前にある植木鉢を探る姿だった。一体何