17日夜、名古屋市中村区で、パトカーに追跡されていた車がタクシーと衝突事故を起こし、逃走しました。警察によりますと、17日午後10時ごろ、中村区内の路上でパトカーを避けるように停車した乗用車をパトロール中の警察官が見つけ、停止を求めました。乗用車は逃走し、パトカーはおよそ250mほど追跡しましたが、見失ったということです。逃げた乗用車はその後、中村区椿町の交差点でタクシ