急成長するインド（写真：筆者撮影）【写真】久々に歩いたインドが別物だった最近、インドの情報や報道が新聞や雑誌で目立つようになってきている。この10月14日、国際通貨基金（IMF）が26年のインドのGDP（国内総生産）が4兆5056億ドルとなり、日本の4兆4636億ドルを抜いて世界第4位になるという予測を発表した。日本は、ついに世界第5位に滑り落ちることになる。実際に最近のインドは、2024年（2024年4月〜2025年3月）の経済成長