10月も半ばに差し掛かり、外でのんびり過ごしたくなる季節になってきましたね。そんな今の季節にぴったりなのが、「日比谷シネマフェスティバル 2025」。外の空気を感じながら、くつろいで映画を楽しめる野外シネマイベントです。さっそくisutaエディターが実際に行ってきたので、会場の様子や混雑状況をたっぷりレポートしていきます！日比谷シネマフェスティバル2025 / 東京ミッドタウン日比谷2025年10月10日（金）〜26日（日）