■MLBア・リーグ優勝決定シリーズマリナーズ6ー2ブルージェイズ（日本時間18日、T-モバイル・パーク）【一覧】大谷翔平＆鈴木誠也ら、MLBプレーオフ日程＆結果2勝2敗で迎えたア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦、マリナーズの本拠地・T-モバイル・パークで行われマリナーズが1対2の8回に今季60本でホームランキングを獲得したC.ローリー（28）がプレーオフ4号の同点弾、その後、満塁でE.スアレス（34）がこの日2本目となるアーチ