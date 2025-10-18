【モデルプレス＝2025/10/18】女優の高田夏帆が10月16日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】高田夏帆「面影ある」と話題の幼少期ショット◆高田夏帆、幼少期ショット公開高田は「『小さい頃は、神様がいて』 今夜22：00〜第2話放送です」と、出演しているフジテレビ系木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（毎週木曜よる10時〜）になぞらえ、自身の幼い頃の写真を投稿。段ボール箱の中