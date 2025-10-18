１２日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダに乗って回る観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌10月18日】秋を迎えた中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区では、砂丘と泉が織りなす景観が観光客を引き付けている。多くの人がラクダに乗ったり、月牙泉のほとりを歩いたりしながら、シルクロードの雰囲気を満喫している。１２日、鳴沙山・月牙泉風景区の景色。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１２日、鳴沙山・月牙泉風景区