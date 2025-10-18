「お、おい。どろぼーってレベルぢゃねーぞ」【写真】キャベツを食べる形相もヤバすぎる笑【必見】そんな、事件を予感させるコメントとともに投稿された1枚の写真が爆笑を誘っています。写っているのは、愛犬「玉緒」さん（5歳・女の子）です。ざるにあげたそうめんにかぶりつき、そのまま後ずさりした玉緒さん。ギョロッと目をむき、そうめんをくわえて去ろうとするその表情からは、「1本も逃すまい」という強い