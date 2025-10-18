外交部の林剣報道官は10月17日の定例記者会見で、日本の村山富市元首相の逝去に対し深い哀悼の意を表し、遺族に心からの弔意を示しました。林報道官は「村山先生は中国人民の古き友人であり、長年にわたり中日友好のために尽力された。1995年5月の訪中時には盧溝橋と中国人民抗日戦争記念館を訪れ、『歴史を直視し、日中友好、永久の平和を祈る』との揮毫を残された。村山先生は同年8月15日、日本無条件降伏から50周年に際して発表