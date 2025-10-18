10月18日未明、静岡県函南町の町道で、横断歩道をわたっていた高齢男性が右折してきた車にはねられました。 男性は右半身に擦り傷を負い、車はそのまま逃走しました。 警察は軽傷ひき逃げ事件として、逃げた車の行方を追っています。 10月18日午前4時ごろ、函南町間宮の信号のある町道の交差点で、横断歩道を東から西にわたっていた函南町の無職の男性（84）が、右折してきた普通乗用車にはねられました。 男性は右半身に擦り