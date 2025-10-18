10月17日夜、浜松市浜名区で信号待ちの車2台に、別の車が後ろから衝突し、運転手は車を放置したまま逃走しました。 2台の車に乗っていた運転手は軽いケガをしていて、警察はひき逃げ事件として捜査をしています。 10月17日午後7時ごろ、浜松市浜名区細江町の信号のある交差点で、赤信号のため停車していた軽自動車と普通乗用車に、後ろから別の乗用車が衝突しました。 衝突された車2台の運転手が首をうって、軽いケガをしました