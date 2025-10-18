◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、立大が10時間36分56秒の10位で4年連続31回目の出場を決めた。昨年の予選会をトップ通過していた立大は、11位だった本大会で2区を走ったエース馬場賢人（4年）が欠場。厳しい戦いを強いられたものの、11位の法大と17秒差で箱根切符を勝ち取