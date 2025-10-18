歌手の小柳ルミ子（73）が、生放送終了後に体調を崩していたことを明かした。【映像】生放送前楽屋で待機する小柳ルミ子2025年7月22日、仕事現場に連れて行くなど溺愛していた愛犬のルルが、突然天国に旅立ったことをブログで報告していた小柳。9月25日の更新では、ルルと別れてから人生で初めて通い始めたという心療内科に行ったことを明かしていた。10月13日の更新でも心療内科に行ったことを報告。「きのうも食べるのを忘