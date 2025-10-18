千葉県流山市で3台の乗用車が絡む事故がありました。けが人が複数いるということです。【映像】国道上り線で破損した車午前8時半すぎ、千葉県流山市の国道上り線で、「3台の車が絡む事故」と110番通報がありました。警察などによりますと、複数のけが人がいて病院に搬送されています。いずれも意識があるということです。警察は、目撃者から話を聴くなどして事故の詳しい経緯などを調べています。（ANNニュース）