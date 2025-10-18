今季限りで退任するＤｅＮＡ・三浦大輔監督（５１）の後任として、相川亮二・一軍ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ（４９）が新監督に就任することが１８日、球団関係者の話で分かった。近く発表される予定。現役時代は捕手で、１９９５年に東京学館高からドラフト５位で横浜（現ＤｅＮＡ）に入団し、ヤクルト、巨人と３球団でプレー。ワールド・ベースボール・クラシックにも２大会に出場した。２０１７年に現役を引退し