新潟県十日町市で一般住宅の車庫に保管してあった新米のコシヒカリあわせて240キロが盗まれる被害が発生しました。盗難被害の届け出は十日町署管内では今シーズン初めてで、警察は保管施設には必ずカギをかけておくよう呼びかけています。 10月13日午前10時ごろから14日午後7時ごろの間、十日町市の50代男性の住宅敷地内にある車庫からコシヒカリの玄米8袋が盗まれる被害が発生しました。事件は盗難被害に気付いた男性から