ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）、本拠地ロサンゼルスでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第４戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、初回にポストシーズン（ＰＳ）９試合ぶりの一発となる３号先頭打者弾を放った。初回、３三振を奪った直後だった。先頭で打席に立つと左腕キンタナのフルカウントからの６球目、内角低めの７９・２マイル（約１２７・５キロのスラーブを完