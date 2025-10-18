スワンＳで３着だったランスオブカオス（牡３歳、栗東・奥村豊厩舎、父シルバーステート）は短期放牧を挟み、賞金面で出走が可能ならマイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）を目標にする。「休み明けで古馬との対戦でしたが、メドの立つ走りだったと思います。賞金的に厳しいかもしれませんが、マイルＣＳにいければ」と奥村豊調教師は見通しを語った。オパールＳで復活の勝利を挙げたメイショウソ