◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）＝１８日、栗東トレセン１８番枠のパラディレーヌはＥコースからダグで最終調整を終えた。全６走で【２１１２】と安定感のある走りを見せている同馬。オークスも４着と好走したが、前走のローズＳは初めて掲示板を外し、８着。千田調教師は「前走も（馬体の雰囲気は）良かったけど、良すぎて空回りしてしまった」と振り返った。今回の中間は前走時に比