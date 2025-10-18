「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース−ブルワーズ」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は二回の第２打席で四球を選んで出塁した。２死無走者の場面。初球のスライダーを空振りし、２球目のインサイドはしっかりと見極めた。３球目の高めフォーシームは惜しくもタイミングがズレて三塁側へのファウルとなり、追い込まれた。４球目の外角低めスライダーには手を出さず平行カウントに。５球目の低めも