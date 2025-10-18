アメリカ企業Impulse Spaceは2025年10月14日付で、中規模のペイロードを月面に輸送可能な無人月着陸船の開発に着手したことを発表しました。Impulse SpaceとはImpulse Spaceは、ある軌道から別の軌道へとペイロードを輸送する、地上でいえば「貨物を輸送するトラック」のような役割を果たす「軌道間輸送機（OTV: Orbital Transfer Vehicle）」の開発を進めている民間企業です。創業者のTom Mueller氏は、アメリカ企業SpaceXで「Fal