「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースが行われ、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争い、中央学院大、順大などが本戦出場権を獲得した。９位に日体大、１０位に立大が滑り込み。４年ぶり予選会となった法大が１１位でまさかの落選。１０位とはわ