【テヘラン＝吉形祐司】アフガニスタンのネットメディア「カブールナウ」などによると、パキスタン軍が１７日夜、アフガン東部パクティカ州を空爆し、民間人少なくとも１０人が死亡、８人が負傷した。アフガンで実権を握るイスラム主義勢力タリバン筋によると、アフガン側も反撃した。１５日に合意した４８時間の一時停戦期間が終了後、戦闘が再開した模様だ。アフガン・クリケット委員会によると、地元クリケットチームの選手