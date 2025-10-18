10月17日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行をどれだけ「へぇ」と言わせられるかを競う人気企画「へぇダービー」を放送。今回はなんと、俳優の渡辺謙と坂口健太郎がまさかの参戦を果たした。“世界のケン・ワタナベ”の強い希望で、大久保佳代子とともに新橋のランドマーク・ニュー新橋ビルでロケを実施。昭和46年に竣工し、サラリーマンに長年愛され続ける同ビルには、絶品グルメから思わ