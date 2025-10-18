[10.17 ブンデスリーガ第7節 ウニオン・ベルリン 3-1 ボルシアMG]ブンデスリーガ第7節が17日に開催され、FW町野修斗が所属する17位ボルシアMGは敵地で13位ウニオン・ベルリンに1-3で敗れた。日本代表に招集されていた町野はベンチ外。開幕7試合未勝利(3分4敗)のボルシアMGは、勝ち点3で並ぶ18位ハイデンハイムに対して得失点差で下回り、暫定で最下位に転落した。次節は25日に行われ、首位を快走するバイエルンをホームに迎