[10.17 リーグ・ドゥ第10節 ロデーズ 2-2 スタッド・ランス]スタッド・ランスの日本代表FW中村敬斗が17日、リーグ・ドゥ(フランス2部)第10節のロデーズ戦(△2-2)で今季3得点目をマークした。先発出場した中村は0-1の前半アディショナルタイム1分、複数人が絡んだコンビネーションからMFテディ・テウマのワンタッチパスを受け、ペナルティエリア左から右足でシュート。右のサイドネットに突き刺し、同点弾を奪った。14日のブ