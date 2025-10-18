ジュビロ磐田は18日、ジュビロ磐田U-18のMF石塚蓮歩(17)と17日付でプロ契約を締結したことを発表した。磐田U-18の主将で10番の石塚は、すでに2種登録選手としてトップチームでプレーしている。3月のルヴァンカップでトップチームデビューを果たし、ここまでJ2リーグ戦1試合、ルヴァン杯1試合、天皇杯1試合に出場。2026シーズンからのトップチーム加入も内定していたが、今回のプロ契約締結に伴い、今後はトップチームでの活動