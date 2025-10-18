この記事をまとめると ■クルマの乗り心地に深く関与するサスペンションは馬車の時代から存在していた ■バネの動きを制御する「ショックアブソーバ」がサスペンションの進化の鍵であった ■航空機やレーシングカーが生んだサスペンション技術がいまでは市販車に受け継がれている 馬車の時代からサスペンションは存在していた 荒れた路面を走っても、路面の凹凸を吸収して車両の姿勢を安定させ、乗員に不快感を与えないようにし