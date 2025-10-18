¡Ø¥Ï¥¤¥­¥å¡¼‼¡Ù¡ßSV¥ê¡¼¥°¥³¥é¥ÜÏ¢ºÜvol.2¡Ê£³¡Ë·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹±öºê°ªÍÕÁ°ÊÔ¡ÊÏ¢ºÜ£²¡§ºë¶Ì¾åÈø¡¦ÌÜ¹õ°Â´õ¤¬»°»ÐËå¤ÇÊâ¤ó¤ÀSV¥ê¡¼¥°¤Ø¤ÎÆ»¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¥ï¥±¡ä¡ä¡Ë¡Ú¹ÓÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¥Ð¥ì¡¼¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Û±öºê°ªÍÕ¡Ê25ºÐ¡¿·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¸÷·Ê¤òº£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£·²ÇÏ¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼±öºê°ªÍÕ¡Ê¼Ì¿¿¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë¼¢²ì¸©½Ð¿È¤Î±öºê¤Ï¡¢¾®