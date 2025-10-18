奥川恭伸が語る2025年シーズン（後編）前編：ヤクルト・ケガなき１年を過ごした奥川恭伸に訪れた次なる試練はこちら＞＞６月に入ると、奥川恭伸の表情に徐々にではあるが、明るさが戻ってきた。「この頃、取り組んでいたのは体の開きを抑えることでした。キャッチボールでも踏み出した足が一足分くらい外にいっていたので、それを内側に入れたいなと。それが少しずつできるようになり、試合でもバッターの反応が変わってきました