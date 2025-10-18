カンボジア拠点のフィッシング詐欺に関与した疑いなどで拘束され、韓国・仁川国際空港に到着した送還者（中央）ら＝18日（聯合＝共同）【ソウル共同】カンボジアを拠点にフィッシング詐欺に関与した疑いなどで現地当局に拘束された韓国人64人が18日、韓国政府のチャーター機で仁川国際空港に到着した。聯合ニュースが伝えた。送還者の多くに韓国で拘束令状が出されており、機内で韓国警察が拘束した。「高収入で働ける」などと