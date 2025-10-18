アメリカのトランプ大統領は、10月末に予定されている中国の習近平国家主席との首脳会談に向け、協議が進展しているとの認識を示しました。トランプ大統領：我々は中国と良好な関係を築いていると思う。中国側も何かを求めている。数週間後に韓国で会談を行う予定だ。（Q.進展すると思うか？）そう思う。進展しているようだ。トランプ大統領は17日記者団に対し、10月末に予定されている習主席との会談に向けて協議は「進展している