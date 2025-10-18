来年1月2、3日に第102回大会第102回東京箱根間往復大学駅伝（箱根駅伝）の予選会が18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地─立川市街地─国営昭和記念公園で行われた。来年1月2、3日の夢舞台を目指し、ハーフマラソンのコースに42校が参加。結果発表で明暗がくっきり分かれた。予選会1位で本戦出場を決めたのは、10時間32分23秒の中央学院大だった。最初に大学名がコールされると大歓声が上がった。2位は順大、3位は山梨学院大、4