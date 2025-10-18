lynch.が、12月28日に東京ガーデンシアターで開催する＜lynch. 20TH ANNIVERSARY XX FINAL ACT「ALL THIS WE’LL GIVE YOU」＞の開催に向けて、新たなトレーラー映像を公開した。また、本公演用に撮り下ろされた新アーティストビジュアルも公開となった。◆lynch. 動画デビュー20周年を記念して「lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT」と銘打った企画は、2024年から始まり1年かけて実施され、いよいよ終盤戦に突入。残すところ10月24