"徳島から広がる進化型アニメイベント"「マチ★アソビ Vol.29」が開幕しました。会期は2025年10月18日(土)・19日(日)でアニメ、ゲーム、マンガなど、ありとあらゆるエンタメが詰め込まれ、ライブやトーク、物販、展示、スタンプラリーのほか、「サウナ」や「グルメハント」なども実施されます。マチ★アソビ Vol.29https://www.machiasobi.com/・目次◆イベントスケジュール◆徳島阿波おどり空港アニメジャック◆グルメハント◆前