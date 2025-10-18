他店で買うとなると1,000円以上はすることが多い、波佐見焼の茶碗。なんと、ダイソー姉妹店「スタンダードプロダクツ」にて550円（税込）で販売されていました！手作りらしさを感じられる、ぬくもりあふれる質感。食卓に馴染みやすいデザインも素敵です。口当たりも良く、お茶漬けなどにもぴったりですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：波佐見焼 呉須巻 茶碗価格：￥550（税込）販売ショップ：スタンダードプロダクツ