近頃のダイソーは、便利な家電が豊富に並んでいますよね。先日お買い物に訪れると、なんとクッション売り場であったか家電を発見しました！1,000円の商品だったので、ちょっと買うのに勇気がいりましたが…使ってみるとその実力にびっくり。お値段以上に活躍してくれるアイテムなので、要チェックですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USB式あったか折りたたみ座布団価格：￥1,100（税込）サイズ（約）：38cm×35cm販