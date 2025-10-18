ダイソーの姉妹店で、またしても無印にそっくりな商品を発見！容量800mLのステンレスポットなのですが、無印で買うと3,500円近く…。なんと、スタプロなら1,100円（税込）で買えちゃいます♡ホットのドリンクの飲み頃温度を長時間キープしてくれる優れもの！これからの季節にあると便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ステンレスポット（800mL）価格：￥1,100（税込）販売ショップ：スタンダードプロダクツ