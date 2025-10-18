ドジャース夫人会のインスタグラムが17日（日本時間18日）に更新され、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に臨む選手たちにエールを送った。「NLCS第4戦…青い服の戦士を大声で応援しよう」とし青空の下、夫人会メンバーが勢ぞろいした写真をアップ。この日「1番・投手兼DH」で先発出場の大谷翔平投手の妻・真美子さんの姿も見える。後列左から2人目、フレディ・フリーマン内野手の妻、チェルシー夫人さ