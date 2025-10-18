村山富市元総理大臣の死去を受け、中国外務省の報道官は日中友好に長年努めてきた「中国の古き友人だ」と述べ、哀悼の意を表しました。【映像】林剣報道副局長のコメント「村山氏は中国人民の古き友人で、長年中日友好事業に努めてきた」（中国外務省林剣報道副局長）中国外務省の報道官は17日の会見で、1995年に出された「村山談話」に言及し、「日本植民統治と侵略に関して深刻な反省を示し、戦争被害国に謝罪をした」と評価