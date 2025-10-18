東京・表参道発のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」の新店舗「パンとエスプレッソと 犬山城」が、愛知県犬山市の城下町エリアに10月19日（日）グランドオープン。伝統的な町家を改装した空間で、犬山ならではの限定メニュー＆ドリンクが楽しめます。城下町に「パンとエスプレッソと 犬山城」がOPEN「パンとエスプレッソと」は、バターをたっぷり練り込んだキューブ型の食パン『ムー』をはじめ、素材やクオリティにこだわっ