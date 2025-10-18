ルフトハンザ・ドイツ航空は、新客室仕様「アレグリス」を搭載したボーイング787-9型機を、フランクフルト〜トロント線に10月9日から投入を開始した。フランクフルト〜リオデジャネイロ・ボゴタ・ハイデラバード・オースティン線にも冬スケジュール期間中に投入を予定している。今後数週間以内に機材の追加受領に伴い、さらなる投入路線を発表する。「アレグリス」は、ミュンヘンを拠点とするエアバスA350-900型機に搭載され、2024