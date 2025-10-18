大谷がポストシーズン3号本塁打を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回の第1打席で9試合ぶりとなるポストシーズン3号ソロを右翼席へ放った。【動画】この男にできないことはない!!先発試合で圧巻の先頭打者アーチをかけた大谷の打撃シーンその直前には先発マウンドに上がり、先頭に四球を許したが、その後は