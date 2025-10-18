FUTSAL International Friendly Match 日本０(０−２)４ブラジル19:10キックオフ 北里アリーナ富士 入場者数1,522人試合データリンクはこちらシュートを放つ甲斐稜人。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。